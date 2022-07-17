يغني مشوار حياته.. 8 معلومات عن ألبوم إدريسي الجديد «محبوبي»

تخطت أغنيات ألبوم المطرب الأردني إدريسي الجديد «محبوبي» حاجز مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب» خلال الساعات الماضية منذ طرحه.

معلومات عن ألبوم محبوبي

- ألبوم محبوبي يتضمن 14 أغنية و6 كليبات مصورة

- ويعد محبوبي أول ألبوم طويل رسمي لإدريسي يبدأ معه انطلاقة فنية جديدة في مشواره الغنائي

- يقدم إدريسي في الألبوم أغنيات تمثل كل أغنية مرحلة حياتية مختلفة لإدريسي

- استوحى إدريسي هذه الفكرة من هوسه بالمسرح ودراسته التمثيل والإخراج.

إدريسي يصور 6 أغنيات من ألبومه الجديد

- سجل إدريسي 22 أغنية واستبعد بعد الاختيار 8 أغنيات

- شهد الألبوم إعادة إصدار لعدد من أغنيات إدريسي القديمة مثل «محبوبي» و«رداح»، وقرر ضمهم للألبوم، في حين تم تصوير جميع كليباته في العاصمة الأردنية عمان مع فريق عمل شبابي.

- ويستعد إدريسي لإطلاق سادس كليبات ألبوم «محبوبي» خلال أيام من إطلاق كافة أغاني الألبوم دفعة واحدة على المنصات الرقمية

- تم تصوير كليب محبوبي في القاهرة، ويستعد لصدوره تزامنا مع جولته الغنائية في مصر منتصف أغسطس.

إدريسي كان طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان «لو بكرا بيخلص العالم» يقول عن فكرتها في بيان: «جاءت لي الفكرة في البداية من مكان فلسفي يناقش افتراضية نهاية العالم من وجهة نظر فردية رأت الأشياء بعين سيريالية، هذه الأغنية فرض عليها أن تكون لغة خطاب أو رسالة مباشرة لجمهوره، رسالة إنسانية تحمل شعار السلام وتغيير العالم للأفضل وتم التلميح لذلك في سطر ألون أواعي الجيش، بمعنى أنه ستنتهي الحرب، بمجرد أن ينتهي العالم».