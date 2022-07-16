مصرع مراهق صعقا بالكهرباء داخل مطعم كريب يعمل به في الفيوم

البحث عن لقمة عيش تقية شظف العيش هو ما دفع مراهقا لم يكمل عامه السابع عشر لترك دراسته والعمل داخل أحد محال تصنيع الكريب، ليحصل على المال اللازم له ولأسرته حيث يعينهم براتبه، فهو سند لأسرته، التي يعود إليها كل صباح عقب انتهاء عمله بمحل تصنيع الكريب بمدينة الفيوم ولكنه اليوم لن يعود صباحا كعادته بل ستتسلمه أسرته جثة هامدة من مستشفى الفيوم العام عقب تعرضه لصعق كهربائي بمحل عمله.

الإخطار الأمني

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة الفيوم إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بمصرع شاب نتيجة صعق بالكهرباء داخل أحد المطاعم بمدينة الفيوم «محل لصناعة الكريب»، وعلى الفور انتقلت إلى موقع الحادث وحدة بحث جنائي من قسم شرطة أول الفيوم بإشراف اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة الفيوم، حيث تبين مصرع الشاب حسين أحمد سيد العيسوي، 17 عاما، مقيم بدرب الطباخين تقسيم نصار بمركز ومدينة الفيوم وذلك تأثرا بالتيار الكهربائي، حيث صعقته الكهرباء في أثناء عمله بأحد مطاعم مدينة الفيوم «محل لصناعة الكريب».

النقل لمستشفى الفيوم الجامعي

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الفيوم العام، ووضعة تحت تصرف النيابة لبيان الصفة التشريحية وتحرر محضر بالواقعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلا عن إخطار الوحدة المحلية لمدينة الفيوم لفحص سلامة التوصيلات الكهربائية داخل محل الكريب موقع الحادث، كما تم إخطار مديرية تموين الفيوم لمراجعة اشتراطات الأمن والسلامة المهنية بموقع الحادث من قبل لجنة السلامة المهنية بمديرية تموين الفيوم.