15 ألفا و779 طالبا بالثانوية العامة يمتحنون الفيزياء والتاريخ في الفيوم

انتظم 15 ألفًا و779 طالبًا وطالبة بالصف الثالث الثانوي، في 42 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، لاستكمال ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وأداء امتحان الفيزياء لشعبتي علمي علوم وعلمي رياضيات، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبي امتحان مادة التاريخ، إذ تستمر مدة الامتحان 3 ساعات، بدأت في التاسعة صباح اليوم وتنتهي في تمام الساعة الثانية عشر.

قلق وترقب الطلاب وأسرهم

وسيطرت حالة من القلق والخوف على طلاب شعبتي العلمي علوم والرياضيات بالثانوية العامة بمحافظة الفيوم، قبل دخول اللجنة، خوفًا من امتحان الفيزياء، داعين الله عز وجل أن يأتي الامتحان سهلاً، فيما انتظرت أسر الطلاب أمام أبواب اللجان لدعم أبنائهم، مرددين دعاء «ربنا يجبر بخاطرهم ويخرجوا فرحانين بسهولة الامتحان».

أول امتحان بعد إجازة عيد الأضحى

وقالت رضوى محمد إحدى طالبات الثانوية العامة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» قبل دخولها اللجنة، أنّ امتحان الفيزياء هو أول امتحان بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، التي استمرت أسبوع كامل، موضحةً أنّ تلك الفترة كانت كافية لمذاكرة الفيزياء بالكامل ومراجعتها عدة مرات، وكذلك التاريخ بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبي، مُتمنيةً أنّ تأتي الامتحانات سهلة يسيرة ولا تضيع مجهود الطالب طوال العام.

لم يحتفلوا بالعيد كالآخرين

وأضافت رضوى، أنّ طلاب الثانوية العامة لم يحتفلوا بعيد الأضحى كالآخرين، ولكنهم قضوا إجازة العيد في المذاكرة استعدادًا لاستكمال الامتحانات، مُتمنيةً ألا تضيع تضحياتهم ومجهوداتهم.

دعوات الأمهات تصاحبهم

في سياق متصل، قالت مروة مصطفى إحدى أولياء الأمور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ ابنتها «حبيبة» طالبة بالثانوية العامة شعبة علمي علوم، وأنّها منذ انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة تأتي معها إلى اللجنة وتنتظرها طوال فترة الامتحان أمام الباب، لتشعرها بالاطمئنان والهدوء، موضحةً أنّها تظل تدعو لابنتها ولكل الطلاب بأن يخرجوا من اللجنة مجبورين الخاطر، وفرحين بسهولة الامتحان.