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عاجل.. مصرع مهندس وإصابة آخر في انقلاب سيارة بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
09:51 م | السبت 16 يوليو 2022
ارشيفية حادث تصادم

ارشيفية حادث تصادم

لقى مهندس مصرعه، فيما أصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي وسقوطها في ترعة «الكسارة»، بمدينة الصالحية الجديدة، شمال محافظة الشرقية، تم نقلهما إلى المستشفى، وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بتلقي قسم شرطة الصالحية الجديدة بلاغ بانقلاب سيارة وسقوطها في ترعة «الكسارة»، بمدينة الصالحية الجديدة، مما أسفر عن مصرع «حمادة س. أ.»، 52 سنة، مهندس، وإصابة «عبدالحليم م. أ.»، 62 سنة، يقيمان بقرية «إكياد»، التابعة لمركز فاقوس.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الصالحية الجديدة، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

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