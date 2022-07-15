مصرع طفل وإصابة 6 آخرين من أسرة واحدة إثر انقلاب ميكروباص في الشرقية

لقى طفل مصرعه، فيما أصيب 6 آخرين بينهم 3 أطفال إثر انقلاب ميكروباص، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بانقلاب ميكروباص بمدينة العاشر من رمضان ما أسفر عن مصرع طفل، عمره 3 سنوات، وإصابة 6 آخرين بينهم 3 أطفال، وتبين أن جميعهم من أسرة واحدة مقيمين بالخانكة محافظة القليوبية.

نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الطبي بالعاشر من رمضان، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.