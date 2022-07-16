القصة الكاملة لطفلة أسيوط.. «اغتصبها عامل عنده 13 سنة في مركز ترفيه»

خرجت الطفلة مع أسرتها في رحلة إلى أحد المراكز الترفيهية في أسيوط؛ لتستأذن والدتها بالذهاب إلى الحمام وقضاء حاجتها فوافقت الأم، وبعدما سألت عن مكان الحمام أخبرها العمال لكن اختلط عليها الأمر؛ نظراً لحداثة سنها فهي لم تكمل عامها الخامس بعد، دخلت حمام الرجال، وبمجرد أن وطأت قدمها دورة المياه تم هتك عرضها وفض غشاء بكارتها، على يد عامل بالمركز لم يتجاوز الـ13 من عمره، وهو ما دفع الكثيرون خلال الساعات الماضية، إلى البحث عن القصة الكاملة لطفلة أسيوط عبر مواقع البحث.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، القصة الكاملة لطفلة أسيوط:

مطالبات بغلق المركز الترفيهي

وانتشرت واقعة هتك عرض طفلة أسيوط خلال الأيام القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى لاستياء شديد بين رواد «فيس بوك»، وسط مطالبات بغلق المركز الترفيهي وتوقيع أقصى عقوبة على العامل لقيامه بهتك عرض الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ عامها الخامس بعد.

القصة الكاملة لطفلة أسيوط

بداية اكتشاف القصة الكاملة لطفلة أسيوط، كانت بتلقي اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطاراً من رئيس مباحث قسم ثان أسيوط، يفيد بقيام عامل بهتك عرض طفلة داخل أحد المراكز الترفيهية بالمحافظة، وتبلغ من العمر 5 سنوات، وذلك عقب دخولها بمفردها دورة المياه المخصصة للرجال عن طريق الخطأ.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها وبعمل التحريات الأولية تبيين صدقها، وبسؤال شهود العيان الذين تصادف وجودهم خلال ارتكاب الواقعة أكدوا أن الطفلة طلبت من والدتها التوجه للحمام لقضاء حاجتها فوافقت أمها، وذهبت الطفلة إلى الحمام لكنها أخطأت ودلفت حمام الرجال لينتهز المتهم الفرصة ويعتدي جنسيا عليها.

المتهم تحت السن

وتمكنت الأجهزة بعدما كشفت التحريات القصة الكاملة لطفلة أسيوط من تحديد مكان تواجد المتهم كما نجحت في القبض عليه، وتبين أنه عامل في المركز يدعى «توماس .م. أ» ويبلغ من العمر 13 سنة، ويسكن في قرية «قلته» وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بحبس الطفل المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تقرير الطب الشرعي

وأثبت تقرير الطب الشرعي في واقعة الاعتداء على الطفلة، هتك عرضها وفض غشاء بكارتها.