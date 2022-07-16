فريق «حياة كريمة» يقدم واجب العزاء في وفاة 4 أطفال من حفظة القرآن الكريم بالدقهلية

قدم الفريق الميداني لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، واجب العزاء لأهالي الأطفال المتوفين في قرية ليسا الجمالية بمحافظة الدقهلية.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن الزيارة جاءت للتأكيد على وقوف المؤسسة بجانبهم في مصابهم الأليم وتقديم الدعم اللازم لهم، والاطمئنان على صحة وسلامة المصابين، إثر حادث انقلاب أتوبيس في ترعة السلام يقل 27 طفلًا من حفظة القرآن الكريم، ما أسفر عن وفاة 4 وإصابة آخرين.

دعم الأزهر والأوقاف لضحايا الحادث

يذكر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أناب وفدا رفيع المستوى من الأزهر الشريف، لتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث ترعة السلام نيابةً عنه، كما وجه بصرف مبالغ مالية عاجلة لأسر المتوفين والمصابين، وتوفير الدعم الصحي اللازم للأطفال حفظة القرآن الكريم المصابين في الحادث بمستشفيات جامعة الأزهر، مع توفير إعانات شهرية للمحتاجين منهم، وكذلك قدّمت قيادات وزارة الأوقاف العزاء لأسر الضحايا.

ضحايا حادث سقوط «ميني باص» بترعة السلام

وشارك الآلاف من أبناء محافظة الدقهلية في تقديم العزاء في ضحايا حادث سقوط ميني باص بترعة السلام، على الطريق الواصل بين محافظتي دمياط والدقهلية، وذلك في سرادق العزاء الجماعي لضحايا الحادث الأربعة، الذين لقوا مصرعهم غرقا في ترعة السلام خلال عودتهم من رحلة بمدينة رأس البر، وبينهم طفلتان بنات عم من عزبة رفاعي، بمنطقة ليسا الجمالية في الدقهلية.