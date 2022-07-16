الكشف على 1791 مواطنا بالمجان ضمن قوافل حياة كريمة

أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 1791 مواطن من أهالي الحي 28 بمدينة العاشر من رمضان تنفيذاً لمبادرة حياه كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أهالي المدينة.

توقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي الحي 28 وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 24 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط

أضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية مثل «الباطنة - الجراحة العامة – القلب – العظام – الأطفال - النساء والتوليد – الأسنان - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - أنف وأذن» إضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ، مشيراً إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1791 مريض من أهالي الحي وتم صرف العلاج اللازم لهم.

وأشار مسعود إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.