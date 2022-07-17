حظك اليوم برج الجدي الأحد 17-7-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي من الشخصيات متعددة المواهب القادرة على انجاز أكثر من عمل في نفس الوقت، وبأداء مقبول، وذلك بفضل محاولاته المستمرة والدائمة لتطوير نفسه ومهاراته العملية والعلمية.

وتستعرض بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تجيب على تساؤلات القراء الذين يبحثون عنها عبر محرك «جوجل» بخصوص حركة الفلك والكواكب، نقدم حظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني لأصحاب برج الجدي من المهتمين بحركة الفلك والكواكب، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الجدي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، فأنك تشعر اليوم بالحماس تجاه العمل والوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالزملاء.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وتضيف «فؤاد» إن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، فأنه يتواجد القمر في منزل العلاقات مما يدفعك اليوم لتوطيد علاقتك بمن تحب.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحفية روز اليوسف.