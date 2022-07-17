س وج.. «الوطن» تجيب عن أبرز التساؤلات حول كورونا بعد تزايد الإصابات

تقدم «الوطن» في الأسطر المقبلة، أبرز التساؤلات والإجابات التي تلقتها عبر قرائها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حول فيروس كورونا المستجد، من واقع التقارير الرسمية والتوعوية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، وذلك بعد إعلان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، تزايد حالات الإصابات بكورونا في البلاد، والتي جاءت كالآتي:

* ما هي الحالة الصحية للمصابين بفيروس كورونا بعد تزايد الإصابات؟

- أغلب حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، لا تحتاج إلى العزل بالمستشفيات، مع انخفاض أعداد الوفيات، إذ تتراوح من 4 إلى 5 حالات في اليوم.

*ما الفترة التي يحتاج المصاب بـ كورونا ومتحوراتها في الفترة الحالية للعلاج؟

- الحالات الحالية لا يستغرق علاجها أكثر من 5 إلى 6 أيام في «العزل المنزلي»، ثم تتماثل للشفاء.

*ما أكثر أعراض فيروس كورونا المستجد ظهوراً خلال الفترة الراهنة؟

- التهاب الحلق بنسبة 58% من الإصابات، والصداع بنسبة 49%، وانسداد الأنف والسعال بدون بلغم وسيلان الأنف بنسبة 40% لكل منهم.

* أخذت جرعتين من لقاح كورونا، ولم أخذ الجرعة الثالثة؛ فما موعد أخذها؟

- بعد مرور 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية أو 3 أشهر لكبار السن، أو شهرين بعد تلقي تطعيم جونسون أند جونسون.

* هل يمكنني الحصول على جرعة رابعة من لقاحات كورونا؟

- نعم، حال مرور 6 أشهر على تلقي الجرعة الثالثة، أو بعد مرور 3 أشهر على الجرعة الثالثة لأي فرد أكبر من 65 عاماً أو يعاني من أمراض مزمنة.

* وكيف أسجل للحصول على الجرعة الرابعة؟

- أخذ الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا لا تحتاج للتسجيل المسبق، فقط مضي المدة بعد الجرعة الثالثة.

*هل إصابتي بكورونا من قبل تحميني من الإصابة بالفيروس؟

- من أصيب بالعدوى من قبل لا يكتسب مناعة من الإصابة لفترة طويلة كما هو شائع.

* وكيف أحمي نفسي ومن حولي من الإصابة بكورونا؟

- عبر الحصول على اللقاح وجرعاته التنشيطية، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين، والتباعد الاجتماعي، واتباع نظام غذائي سليم، مع التهوية الجيدة للأماكن.

* وهل لفيروس كورونا تأثيرات سلبية بعد الإصابة به؟

- التأثيرات السلبية متنوعة، مثل متلازمة ما بعد كورونا، ومضاعفات يمكن أن تحدث وتؤثر على القلب والرئتين والدماغ.

* ما هي قواعد العزل المنزلي لمصاب فيروس كورونا؟

- يجب أن يكون الشخص المعزول في غرفة منفصلة، ويفضل أن يكون لها حمام خاص، يجب ارتداء الكمامة عند خروج المصاب من الغرفة أو دخول شخص أخر لها، مع وجود تهوية طبيعية قدر الإمكان في غرفة المريض، ويجب تغيير كمامة المريض كل يوم أو حينما تصبح رطبة، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة متر على الأقل.

ويجب على الأسرة غسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الشخص المعزول، ويفضل أن يقدم شخص سليم غير مسن الأكل والعلاج للمريض، واستخدام أدوات طعام ذات الاستعمال الواحد.

*كيف أقوى مناعة طفلي خلال جائحة كورونا؟

- عبر 4 طرق، هي تناول غذاء صحي، وشرب عصائر الفواكه الطبيعية، وممارسة الرياضة، والنوم مبكراً.

* هل خصصت وزارة الصحة والسكان مستشفيات بأكملها لتكون «عزل صحي»؟

- لا، لم تخصص الوزارة مستشفيات عزل، مع وجود أسرة كافية في مستشفيات العزل، وحال الحاجة سيتم تخصيص مستشفيات لذلك.

* ماذا تفعلين إذا كنتِ مصابة بكورونا وترضعي طفلك؟

- اعصري اللبن من الثدي، واطعمي طفلك بمعلقة أو سرنجة أو قطارة، مع تنظيف اليد باستمرار، والأسطح، وارتداء كمامة، واتباع آداب العطس والسعال.

* أنا مسافر للخارج، ما أبرز النصائح للوقاية من كورونا أثناء السفر؟

- يجب الالتزام بارتداء الكمامة، والابتعاد عن الآخرين مسافة لا تقل عن متر، ومراعاة آداب العطس والسعال، والتدقيق في نظافة اليدين.

* ما الذي يدفعني لمنع سفري أو تأجيله؟

- إذا كنت مريضاً أو تعاني من أعراض شبيهة بأعراض كورونا، وإذا كنت من كبار السن أكثر من 60 عاماً، وإذا كنت تعاني من أي أمراض مزمنة أو حالات صحية كامنة قد تجعلك عرضة للخطر.

* ما الأماكن التي يجب أن أرتدي الكمامة فيها؟

- في الأماكن المزدحمة مثل المتاجر والمولات ووسائل المواصلات.

* أخذت 3 أو 4 جرعات من لقاح كورونا.. فهل استمر في ارتداء الكمامة؟

- نعم.

* ما أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها خلال انتشار عدوى كورونا؟

- يجب البعد عن الأطعمة المصنعة، واستبدالها بالخضر والفواكه، وتناول كل ما هو عني بفيتامينات سي ودي والزنك، مع الإكثار من السلطات والألبان.

* ما أقل سن يمكن أخذ لقاح فيروس كورونا منه؟

- اللقاح متوفر من سن 12 إلى 18 عاماً.

* ما أبرز النصائح لأصحاب المحال التجارية للحد من انتشار كورونا؟

- وضع علامات أرضية للتباعد الاجتماعي، ومنع أي مصاب بأعراض من دخول المحل، ووضع حواجز زجاجية أو بلاستيكية لتحصيل الأموال والتعامل مع العملاء، والتشجيع على الدفع الإلكتروني، وتجنب الزحام.