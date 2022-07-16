انقطاع المياه عن مناطق بمحافظة كفر الشيخ لمدة 8 ساعات.. اعرف التفاصيل 

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن قطع المياه غدا، الأحد، الموافق 17 من شهر يوليو الجاري 2022، بدء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم، وذلك لتطهير وزارة الري لترعة ذيل القاصد.

المناطق المتأثرة بقطع المياه

وأشارت الشركة إلى أن تطهير وزارة الري لترعة ذيل القاصد سيؤثر على قطع المياه على مدينة الرياض متضمنة المناطق الآتية: «المثلث - البرية - الحصفة - أبو مصطفى - الرغامة - الضبعة - الرصيف»

مطالبة المواطنين بتدبير احتياجاتهم

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة

وقالت الشركة إنها ستقوم بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه الشرب 500 مم بمدينة المستقبل

ومن ناحية أخرى كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه الشرب 500 مم بمدينة المستقبل بالإسماعيلية وإعادة ضخ المياه ووصولها إلى جميع المناطق بمدينة المستقبل.

التعامل مع الموقف بكل دقة وسرعة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة إلى أنه تم التحرك الفوري والسريع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصلاح الكسرالمفاجىء نتيجة زيادة الضغوط، والذي أدى إلى انقطاع المياه عن مدينة المستقبل، حيث تم تكوين الفرق الفنية من مهندسين وفنيين وتسخير كافة الإمكانيات بالشركة من سيارات ومعدات على مدار الساعات الماضية ومواصلة العمل على مدار الساعة دون انقطاع وتم التعامل مع الموقف بكل دقة وسرعة.