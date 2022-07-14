إصابة 5 طلاب بالثانوية العامة بحالة إعياء في كفر الشيخ اليوم

شهد اليوم الأول لامتحانات طلاب الثانوية العامة بعد إجازة عيد الأضحى بمحافظة كفر الشيخ، إصابة 5 طلاب بحالات مغص وإغماء كلوي، أثناء أداء امتحانات الفيزياء والتاريخ، حيث تم نقل ثلاثة من بينهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وإسعاف طالبين داخل اللجنة بمعرفة الطبيب المعالج بتلك اللجان.

كانت غرفة العمليات بمديرية الصحة بالمحافظة، قد تلقت إشارة من قبل رؤساء لجان مدرستين للامتحانات، عن إصابة 5 طلاب بحالات مرضية أثناء أداء الامتحانات بمادتي الفيزياء والتاريخ بلجان المحافظة.

5 حالات مرضية لطلاب

وبالتنسيق بين الجهات المختصة في كفر الشيخ، تم نقل الطالبتين لتقديم الخدمات الطبية باستخدام سيارة الإسعاف، حيث تم نقل طالبة من لجنة مدرسة السيدة خديجة بقلين وهي "ن. أ" مصابة بمغص كلوي، إلى مستشفى قلين المركزي، بينما تم نقل الطالبة الأخرى عبر سيارة إسعاف من داخل لجنة مدرسة عابد عبد العال الثانوية بنات بمركز الرياض، وهي الطالبة "م. ر" مصابة بحالة إغماء، إلى استقبال مستشفى كفر الشيخ العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

بينما، أصيب طالب داخل لجنة مدرسة برج البرلس الثانوية، بحالة إعياء ومغص كلوي ويدعي م. ر ونقل علي أثر ذلك إلى مستشفى برج البرلس المركزي لتلقي العلاج، كما تم إسعاف طالبين داخل اللجنة، وإسعاف طالبة داخل لجنة مدرسة الحامول الابتدائية الجديدة، علاوة علي إسعاف طالبة أيضاً بلجنة مدرسة دسوق الإعدادية بنات، وذلك جراء إصابتها بحالة إغماء داخل اللجنة وامتثلت للشفاء فور تلقيها العلاج بذات اللجنة.