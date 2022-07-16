العوضي: الإفراج عن 700 من المحبوسين احتياطيا.. و«عبدالفتاح» و«العليمي» ضمن المطروحين بـ«العفو»

قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة نجحت منذ تفعيل دورها في الإفراج عن 5 أشخاص من المحكوم عليهم بمدد تراوحت من 4 سنوات وحتى 15 سنة، بالإضافة إلى 700 شخص من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن كل أسماء المفرج عنهم الذين خرجوا اليوم أو خلال إجازة عيد الأضحى كانوا مدرجين ضمن قوائم لجنة العفو الرئاسي.

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي، في تصريح لـ«الوطن»، أنه بخصوص كل من علاء عبد الفتاح، الناشر خالد لطفى، المتهمين في خلية الأمل، أحمد دومة، زياد العليمي، ومذيعي قناة الجزيرة، وبعض شباب حركة 6 أبريل، وغيرهم من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، فبالفعل تم تقديم أسمائهم ضمن الأسماء المطروحة في قوائم لجنة العفو، وما زلنا ننتظر حسم موقفهم، مشيرا إلى أنه من المتوقع خروجهم خلال القوائم المقبلة.

لن يستبعد أحد من القوائم سوى من تلوثت أيديهم بالدماء

وشدد العوضي على أنه لن يستبعد أحد من القوائم سوى من تلوثت أيديهم بالدماء، ولم يتلقوا رفضا على أسماء بعينها، وما سوى ذلك، تراجع الجهات المختصة موقفهم، مشيرا إلى أن اللجنة نجحت أيضا في إنهاء إجراءات الإفراج عن 75 شخصا من الغارمين والغارمات خلال قائمة العفو التي خرجت في عيد الأضحى المبارك، موضحاً أن اللجنة تمكنت من الإفراج عن أكثر من 300 شخص من الغارمين والغارمات حتى الآن.

اللجنة تعمل بالتعاون مع كل أجهزة الدولة وبكل جدية من أجل تسريع وتيرة الإفراجات

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي أن اللجنة تعمل بالتعاون مع كل أجهزة الدولة وبكل جدية، من أجل تسريع وتيرة الإفراجات بشكل أسرع وبأعداد أكبر، مشيرا إلى أنه تمت إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا اليوم من بينهم؛ مهاب يسري الإبراشي، بسام جلال السيد، عمرو إمام، عبد الناصر سلامة، يحيى زكريا عثمان نجم، ممتاز فتحي عبد الوهاب قاسم.