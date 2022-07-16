جمارك سفاجا تحبط 10 محاولات تهريب أجهزة لاسلكية وأقراص المخدرة

تمكن رجال جمارك سفاجا برئاسة أحمد عبدالله زكي القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 10 محاولات تهرب جمركي لعدد من الأجهزة اللاسلكية والأقراص المخدرة وكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ضبط 2760 قرصا من عقار السولبادين

فخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى لميناء سفاجا البحرى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة تم الاشتباه في مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ 10 ركاب قادمين من الإمارات والكويت والسعودية، وبتفتيشهم تبين وجود 2760 قرصا من عقار السولبادين الذي يحتوى على نسبة من الكودايين والكافيين المخدر وتلسكوب وبندقية ضغط هواء، و2150 طلقة ضغط هواء و6 أجهزة لاسلكية و12 شاحنا للأجهزة اللاسلكية و45 عبوة ألعاب نارية و4043 عبوة أدوية بشرية متنوعة و3744 قطعة ملابس جاهزة و324 عبوة مستحضرات تجميل و2 جهاز طبي مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها.

915 ألفا و884 جنيها تعويضات

وقام بالضبط حاتم حسنين وأيمن حسن والحسيني سيد وأحمد حجازي وعبدالرحمن حمدي مأموري الحركة ومصطفى حسيني ومحمد حمدي وشعبان الريس مشرفي الحركة، بحضور محمد فتوح مدير مجمع الوارد، وحمدي البنداري وجابر رمضان مأموري التعريفة وإبراهيم النقراشي مدير التعريفة ومحمود شراقة والحسن عيد بالأمن الجمركي، وعبدالمنصف عبدالعال ومحمد رفعت مفتشي مكافحة التهرب الجمركي.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 915 ألفا و884 جنيها.

وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 10 محاضر ضبط جمركية، وحررهم محمد عبد الرحيم ومصطفى يحيى وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.