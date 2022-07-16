وزير التعليم: سنلعن موعد نتيجة الثانوية العامة الأسبوع الجاري

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، ونظام التظلمات، وجدول الدور الثاني وخريطة العام الدراسي الجديد، وذلك خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وزير التعليم يتوعد مصور أسئلة الفيزياء الثانوية العامة

من ناحية أخرى، توعد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، بتعامل صارم مع من نشر صورة أسئلة الفيزياء للثانوية العامة من داخل سيارة: «انتظروا تفاصيل التعامل الصارم مع من نشر صورة أسئلة الفيزياء من داخل سيارة ومن تعاون معه خلال هذا الأسبوع بإذن الله وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية».