سياسي سعودي: قمة جدة جاءت في وقت حساس.. نتمنى أن يربح الجميع

قال الدكتور محمد صالح الحربي الخبير والمحلل السياسي السعودي، إن قمة جدة جاءت في وقت حساس في ظل الأزمات العالمية والحرب الروسية والأوكرانية والتغيرات المناخية، والعالم يشهد تشكيل نظام عالمي جديد وهدفنا الأكبر هو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، «نتمنى أن يربح الجميع في قمة جدة في ظل المواقف الواضحة والشفافية الكاملة»، لافتا إلى أن المنطقة العربية جزء مهم من اقتصاد العالم.

الخليج العربي يصدر 20% من حجم الطاقة العالمية

وأضاف «الحربي»، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»، أن الخليج العربي يصدر 20% من حجم الطاقة العالمية والاحتياطي يصل لـ60%، و نحن نشهد ملامح جديدة في النظام العالمي في الوقت الحالي، ويجب تنويع المصادر الدخل في المنطقة العربية، موضحًا أن هناك مشاريع خلاقة بين الدول العربية أبرزها مشاريع الربط الكهربائي وخاصة بين مصر والسعودية.

القمة تأتي في فترة حساسة إذ تنخفض سلاسل التوريد والغذاء

وأشار الخبير والمحلل السياسي السعودي، إلى أن القمة تأتي في فترة حساسة إذ تنخفض سلاسل التوريد والغذاء وخاصة السلع الأساسية من حبوب القمح والزيوت، بجانب التغيرات المناخية والأحوال الاقتصادية العالمية، إثر جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كما أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتأتِ للمنطقة ليأمر بما يريد أن يأمر به، ولكنه جاء ليقول ويستمع، لافتا إلى أن الوجود المصري والسعودي في تلك القمة كان قوي ومؤثر، ليس على الإطار الإقليمي فقط ولكن على المستوى العالمي أيضًا.