الشك ينهي زواج «سعيد» بدعوى نشوز: «جارتنا اتطلقت بسببها ومخلية حياتي جحيم»

أمام خبراء التسوية جلس «سعيد. ي»، محاولا شرح ما فعلته زوجته التي جعلت حياته جحيم لا يطاق، لافتا إلى أن أسلوبها السيء الذي لا يُحتمل لم يؤثر على حياتهما فقط، بل طال الآخرين، وفشل في إقناعها بالعيش في هدوء دون شجارات وافتعال للمشاكل على كل شيء، مؤكدا أنها انفعلت عليه وشوهت سمعته أمام الجميع، وعندما طلب منها أن ينفصلا بهدوء من أجل ابنتهما، لاحقته بعدة محاضر.

روى «سعيد»، لـ«الوطن»، أن زوجته أجبرته على اتخاذ خطوة لم يتوقعها، وهي أنه يطلقها عن طريق المحكمة، ويقف أمامها بعد الحب والعشرة أمام القاضي، لكنها لم تترك له أي حل آخر، وفي النهاية طلب الزوج الثلاثيني من خبراء التسوية تحريك الدعوى للقاضي بعد رفضها حضور جلسات التسوية.

«سعيد»: مثلت عليه وقت التعارف

وأمام قاضي محكمة الأسرة حكي الزوج أنه وقع في غرامها منذ النظرة الأولى، وحاول عدة أشهر التقرب منها، لكنها كانت تلبس وجه الملاك أمام الجميع، حسب قوله، وعندما أعطته فرصة للتعارف خدعته أنها هادئة ومتفهمه ومثلت عليه ببراعة، فقرر خطبتها وبالطبع وافقت وقابل عائلتها، وطوال فترة الخطبة لم يظهر منها أي صفة سيئة، وبعد أن انتهيا من تجهيزات شقة الزوجية، تمت الزيجة، وانتقلا للعيش تحت سقف واحد واستمرت زيجته 3 سنوات.

وصف «سعيد» زوجته بأنها بارعة في التمثيل، لكنها بعد الزواج لم تنتظر كثيرًا لتظهر وجهها الثاني، وأصبح يعيش مع فتاة عصبية لم تهدأ عن افتعال المشكلات، وتحل كل لحظة سعيدة لجحيم، وبعد 6 أشهر فقط أصبح كل شيء صعب التعامل معه فضلًا عن غيرتها غير المبررة، وشكها في أتفه الأشياء، حتى جعلته يفكر في الانفصال عنها رغم حبه لها، لكنه تفاجأ بحملها، واستمر في الزيجة من أجل الطفل، وفقًا لحديث «سعيد» أمام المحكمة.

"سعيد": جارتنا أطلقت بسبب شكها

«بسبب غيرتها الزايدة وشكها في كل حاجة، عملت مشاكل بين جارتنا وجوزها، مع إني حذرتها أكتر من مرة من التعامل مع الجيران، لأني عارف أسلوبها وطريقة تعاملها مع الناس، ومع الوقت بدأت تشك فيا بطريقة مريضة، ودخلت الشك بين جارتنا وجوزها، وبعد خناقة كبيرة بينها وبين جارتنا شهد عليها كل الجيران، طردتها لبيت أهلها، عرفت بعدها أن جارنا طلق مراته بسبب الي سمعه عنها»، وأكد الزوج أن زوجته السبب في طلاقهما، وأنه حاول أكثر من أن يصلح بينهما لكنه فشل.

وفي النهاية قرر «سعيد» اللجوء لمحكمة الأسرة بالدقي، وأقام ضدها دعوى نشوز حملت رقم 471، بعد أن فشل في الانفصال عنها بهدوء من أجل طفلتهما.