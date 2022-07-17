تخصيص بيتين ريفيين لإقامة مدرسة مؤقتة بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد

خصص مجلس مدينة الشيخ زويد بيتين ريفيين بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد، لإقامة مدرسة مؤقتة لتلاميذ المنطقة.

وقال مجلس مدينة الشيخ زويد، في بيان له، إن قرية الظهير تشهد إنشاء مجمع سكني تنموي يشمل 25 بيتا ريفيا بمساحة منزل وأرض فضاء زراعية، على أن يتم استخدام بيتين منها لإقامة مدرسة مؤقتة لأهالي القرية، حتى يتم الانتهاء من إعادة بناء مدرسة الظهير للتعليم الأساسي.

وضع أساس 25 بيتا ريفيا جنوب الشيخ زويد

وذكر بيان محافظة شمال سيناء، أنه تم البدء الفعلي في عمل أساس 25 بيتا ريفيا، بناء على تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وذلك بعد معاينة الأرض من خلال لجان مكونة من مجلس مدينة الشيخ زويد والإدارة الهندسية وجهاز تعمير سيناء.

وقال ناجي إبراهيم رئيس جهاز تعمير سيناء، في تصريح سابق، إنه تم اختيار المكان ليكون أولى نقاط التجمعات التنموية التي بدأت بالفعل في مناطق جنوب الشيخ زويد.

وأضاف «إبراهيم»، إنه تم الانتهاء من وضع أساس المنازل على أن يتم الانتهاء من المباني وتسليمها مع نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن جميع الإمكانيات متاحة أمام شركة المقاولات للانتهاء من المرحلة التنموية الأولى.

تشييد طريق غرب الشيخ زويد حتى معبر رفح البري

وفى سياق آخر، تواصل شركات المقاولات تشييد الطريق الدولي الالتفافي من بوابة الشيخ زويد، مرورا بقرية الوحشي والعكور باتجاه غرب رفح، وصولا إلى معبر رفح البري، وهو الطريق الدولي الجديد الذي أطلقته وزارة النقل والمواصلات، ليكون الطريق الدولي المحورى الجديد بتلك المناطق.