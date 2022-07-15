انخفاض درجات الحرارة في شمال سيناء.. وإقبال الأهالي على شاطئ العريش

انخفضت درجات الحرارة بما يقارب 4 درجات مئوية مع مطلع اليوم الجمعة، في مدن وقرى شمال سيناء، حيث سجلت درجات الحرارة 26 درجة مئوية، بحسب المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

رياح باردة على المناطق الصحراوية والساحلية

وكانت قد هبت رياح باردة على المناطق الساحلية والصحراوية بشمال سيناء قبيل فجر اليوم، وانخفضت على إثر ذلك درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لتسجل 26 درجة، مع توقعات أن ترتفع خلال ساعات الظهر لارتفاع حرارة الشمس.

إقبال أهالي العريش على ساحل البحر لقضاء اليوم

وفي السياق نفسه، واصل أهالي العريش الإقبال على ساحل البحر بشكل كبير، فرارا من حرارة الجو في البيوت، وأيضا لقضاء ساعات النهار على الشاطئ، حيث توجهت عشرات الأسر مطلع اليوم إلى ساحل البحر ومنطقة الكورنيش والشاطئ، حاملين أمتعتهم من مأكل ومشرب وخيام.

منع تواجد الخيول على شاطئ العريش

وكان مجلس مدينة العريش، أكد في بيان له، أنه تم منع تواجد الخيول على الشاطئ، وتم إبلاغ أصحابها بذلك، وسيتم تسجيل محاضر رسمية للمخالفين من أصحابها، وذلك استجابة لشكاوى أهالي العريش من تواجد الخيول في منطقة الشاطئ، والتي كانت تتسبب في وقوع حوادث بين المواطنين.