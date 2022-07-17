تحصيل 366 ألف جنيه مستحقات نهاية الخدمة لمصري غادر الإمارات منذ سنة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالعاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، نجح في الحصول على مستحقات المهندس «وائل.ع.ا.ع»، بعد عام من مغادرته الدولة، وبلغت 71 ألفًا و341 درهمًا، أي ما يعادل 366 ألفًا و709 آلاف جنيه.

متابعة مستحقات المهندس المتوفي

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أنَّ وزير القوي العاملة كلف المكتب بمتابعة مستحقات المهندس المذكور وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

مستحقات نهاية الخدمة

ولفت بمتابعة الموضوع مع الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي أبوظبي، أوضحت نجاح المكتب في الحصول علي مستحقات المهندس «وائل.ع.ا.ع»، إذ غادر منذ أكثر من عام ولم يتسلم مستحقاته عن نهاية الخدمة بالشركة.

وطبقا لقانون العمل بدولة الإمارات، يسقط حق العامل في المطالبة بالمستحقات بعد مضي سنة من تاريخ ترك العمل، فمن خلال تواصلنا مع إدارة الشركة وعلى مدى أكثر من 3 أشهر من التواصل المستمر والمحاولات تمّ الاستجابة ووجدنا منهم كامل الدعم والمساعدة في استرداد مستحقات المهندس التي بلغت 71 ألفًا و341 درهما، أي ما يعادل 366 ألفًا و 709 آلاف جنيه.

وأضافت رئيس مكتب التمثيل العمالي، «قدمنا كل الشكر لإدارة الشركة على تعاونها والاستجابة لتدخلنا في صرف المستحقات، كما قدمت أسرة المهندس كل الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، وسفير مصر بدولة الإمارات شريف البديوي على الجهود التي بذلها مكتب التمثيل العمالي، وعلى الدعم والمساندة والتواصل المستمر على مدار أكثر من 3 أشهر حتى تمّ استلام مستحقات المهندس كاملة».