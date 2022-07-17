أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع تصل إلى لجان الثانوية العامة 2022

وصلت أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع و«البابل شيت»، إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، قبل قليل، إذ يؤدي طلاب الشعبة الأدبية، اليوم الأحد، امتحاناتهم وسط تأمين مشدد من قبل الجهات المختصة بجانب الأمن الإداري بالمديريات والإدارات التعليمية، فضلا عن الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا؛ حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع تعتمد على الفهم

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ امتحانات الثانوية العامة 2022 تسير بصورة منتظمة دون حدوث معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مؤكدًا أنّ جميع أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وأنّ جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد كورونا؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

إجراءات صارمة لمواجهة الموجة السادسة من كورونا

وشدد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، على أنّه تم تنفيذ إجراءات صارمة داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، خلال الساعات القليلة الماضية؛ لمواجهة الموجة السادسة من تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنّ الوزارة لم ترصد أي حالات مصابة بكورونا بين الطلاب والقائمين على الامتحانات، منذ بداية الامتحانات في 20 يونيو الماضي.

ونوّه بأنّ الجميع يعملون على إخراج امتحانات الثانوية العامة بالشكل الأمثل.