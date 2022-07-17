أسئلة امتحاني الجيولوجيا والتفاضل تصل إلى لجان الثانوية العامة 2022

وصلت أسئلة امتحاني الجيولوجيا وعلوم البيئة والتفاضل والتكامل و«البابل شيت»، إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، قبل قليل، إذ يؤدي طلاب الشعبة العلمية علمى علوم ورياضة، اليوم الأحد، امتحاناتهم وسط تأمين مشدد من قبل الجهات المختصة بجانب الأمن الإداري بالمديريات والإدارات التعليمية، فضلا عن الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

تأمين مظاريف أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع مظاريف أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، مؤمنة تماما، وأن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة التى تم عقدها حتى الآن جاءت طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية، مشيرا إلى أن أسئلة امتحاني الجيولوجيا والعلوم البيئة والتفاضل والتكامل ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وأن جميع الأسئلة ستكون بعيدة تماما عن التعقيد.

إجراءات مشددة لمواجهة الموجة السادسة من كورونا خلال الامتحانات

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك إجراءات مشددة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، لمواجهة الموجة السادسة من فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، لافتا إلى أن جميع حالات الغش التي تم ضبطها تم تحويلها للشؤون القانونية لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين.

إعلان موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022 الأسبوع الجاري

يذكر أن أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه سيتم الأسبوع الجاري إعلان موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وكيفية تقديم التظلمات، إضافة إلى إعلان خريطة العام الدراسي الجديد 2022-2023.