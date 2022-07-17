«الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية»: نتجه لتخفيض المصروفات وليس زيادتها

حسم الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، موقف المصروفات الدراسية للعام 2022/2023، قائلا إنّ جزءا من اختيار الطالب للجامعة الخاصة هو المصروفات الدراسية، والصفة السائدة حاليا في الجامعات الخاصة هي خفض المصروفات الدراسية وليس زيادتها.

قانون الجامعات الخاصة يمنحها كامل الحرية في تحديد مصروفاتها الدراسية

وبرر «الغر» في حديثه لـ«الوطن»، قرار تخفيض المصروفات الدراسية بالجامعات الخاصة، قائلا: «المنافسة هي السبب الرئيسي في ذلك»، والعلاقات المالية بالنسبة للجامعات الخاصة يكفلها القانون، والمادة 5 من قانون الجامعات الخاصة، تنص على أنّ الجامعات الخاصة لها كامل الحرية في تحديد مصروفاتها الدراسية ونسب الزيادة وميزانياتها.

وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنّ العرض والطلب والمنافسة يساعدان على إحداث التوازن في السوق، مؤكدا أنّ كل جامعة جديدة تدخل سوق المنافسة تخلق سوقا جديدا بين الجامعات الخاصة، والتوسع في الجامعات الأهلية يجعل سوق المنافسة مع الجامعات الخاصة أقوى: «حاليا فيه حوالي 11 جامعة أهلية دخلت السوق وخلقت منافسة أيضا».

اختبارات القبول ملغية في كل الجامعات الخاصة

وفي سياق متصل، أكد الغر، أنّ اختبارات القبول ملغية في الجامعات الخاصة إلا في الجامعات التي لها اتفاقيات دولية مع جامعات أخرى خارج مصر، وهذه الجامعات توافق على منح الشهادة للطلاب بشرط اجتيازه اختبار قدرات وليس قبول، إضافة إلى الكليات التي لها خصائص معينة مثل كليات الفنون والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، ويجب أن يكون الطالب على قدر من الموهبة المطلوبة، ويتم قياسها من خلال الاختبار الذي يعتبر شرط أساسي للالتحاق بها.