بعد واقعة اغتصاب طفلة بأسيوط.. قانوني يوضح العقوبة المتوقعة

شهدت محافظة أسيوط واقعة أثارت جدلا كبيرا بين المواطنين، حيث قام عامل في أحد أماكن التنزه المخصصة للأطفال «kids area»، بهتك عرض طفلة كانت متواجدة في الحديقة، تبلغ من العمر 5 سنوات، وكان للواقعة أثر كبير بين المواطنين، وتم تداول الحديث عنها عبر نطاق واسع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

قانوني: السجن المشدد في انتظار الجاني

وأكد محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القانون لا يتهاون في مثل هذه الوقائع، لحماية المواطنين وضمان حقوقهم، وقال: «مثل هذه الواقعة لا يجب أن تمر، والقانون لا يتهاون مع هذه الأفعال التي من شأنها التأثير على نشأة أطفالنا».

وأوضح الحديدي أنه من المتوقع أن يعاقب مغتصب طفلة في أسيوط بالسجن المشدد، وفقا لما ورد في قانون العقوبات، وقال: «الطفلة لم تكمل 7 سنوات، ففي هذه الحالة يعاقب الجاني بالسجن المشدد»، كما أشار إلى ما ورد في المادة رقم 269 من قانون العقوبات، والتي تنص على: كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد».

مضاعفة العقوبة

وأضاف الحديدي: «وبما أن الفتاة تبلغ من العمر فقط 5 سنوات، فستضاعف عقوبة الجاني وذلك وفقا لقانون الطفل، وأيضا لأنه من المسؤولين عن متابعتها، أو كما عرفه القانون بـ«المسئول عن ملاحظتـه» ».

وأشار إلى ما نص عليه القانون، حيث جاء في المادة 116 مكرر من قانون الطفل: «يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، أو إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم».