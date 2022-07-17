قمة جدة تفتح ملف السد الإثيوبي وسط مشاركة أمريكية برئاسة بايدن

بيان مشترك أصدره القادة المشتركين في قمة جدة للأمن والتنمية أكّدوا فيه حرصهم على مواجهة التحديات في المنطقة والحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط، إذ بدأت قمة جدة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، السبت، بمشاركة جميع دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق - المعروفة أيضًا باسم دول مجلس التعاون الخليجي +3، واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله مطار جدة الدولي.

مشاركة الرئيس بايدن ومسؤولون أمريكيون في قمة جدة

كما شارك الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولون أمريكيون آخرون وصلوا إلى المملكة يوم الجمعة في قمة جدة الإقليمية، وجدد القادة في البيان دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع دول المنطقة لإبقاء منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل والحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، كما أكّدوا حرصهم على تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف ومنع تسليح وتمويل الجماعات الإرهابية ومواجهة جميع الأنشطة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

قمة جدة تتناول ملف السد الإثيوبي

وتناولت قمة جدة ملف سد النهضة الإثيوبي، إذ جدد بايدن تأكّيد على دعم الولايات المتحدة للأمن المائي لمصر وإبرام تسوية دبلوماسية تحقق مصالح جميع الأطراف وتساهم في أن تصبح المنطقة أكثر سلامًا وازدهارًا.

ورحب قادة دول مجلس التعاون الخليجي بتأكّيد بايدن التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن شركائها واعتراف الولايات المتحدة بالدور المركزي للمنطقة في ربط منطقة المحيطين الهندي والهادئ بأوروبا وإفريقيا والأمريكيتين، وفي الشأن الإقليمي، أكّد القادة رؤيتهم المشتركة لمنطقة يسودها السلام والازدهار، مشيرين إلى أنَّ ذلك يتطلب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة بشكل مشترك، ويتطلب الالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة والأراضي والنزاهة.