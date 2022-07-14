المتناقض.. عمر كمال يقاطع الراقصات في حواراته ويرقص معهن بـ«ملهى ليلي»

أثار مؤدي المهرجانات عمر كمال، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، قبل إحياء حفل غنائي بصحبة الراقصة «مارجريتا»، داخل أحد الملاهي الليلة، بالساحل الشمالي.

ويأتي حفل عمر كمال بصحبة الراقصة مارجريتا، بعد أيامٍ قليلة، من إعلان مقاطعته العمل مع الراقصات إطلاقًا، واعتماده على نفسه في نجاح حفلاته وأعماله الغنائية، دون الاعتماد على راقصة، ولذلك تناقضت أفعاله مع أقواله.

عمر كمال: أنا عايز اتقي ربنا شوية في شغلي

وقال عمر كمال، قبل أيام، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه قرر مؤخرًا عدم الاستعانة براقصات في أعماله الفنية: «مش كلام بقوله علشان عايز تعاطف، أنا بس عايز اتقي ربنا شوية فى شغلي، وأنا بتعلم من غلطي، لأن جالي نقد من الجمهور في أغنية ضيعنا، اللي عملتها مع عبد الباسط لأنه كان فيها رقاصة».

لم تكن هذه المرة، التي يُقرر فيها عمر كمال مقاطعة العمل مع الراقصات، لأنه اتخذ القرار مرات عدة من قبل، وتراجع عنه بعد أسابيع قليلة، ليعود ويُقدم فيديو كليب بصحبة راقصات، كان آخرها «قطتي».

لا أفضل إحراج الراقصات على المسرح

في ديسمبر 2020، كان عمر كمال، قد واجه أزمة كبيرة بسبب ظهوره مع الراقصة لورديانا من كواليس فيديو كليب «أنتي معلمة»، ليُعلن تراجعه عن فكرة ظهورها معه، ويُقدم النسخة الجديدة من الكليب بدونها، حيث قال في تصريحات لـ«الوطن» آنذاك: «أنا شخص لا أميل للظهور مع الراقصات فنيًا، ولا أفضل إحراجهن على المسرح عندما أتفاجأ برقصهن على أعمالي».

وأضاف عمر كمال: «أنا أفضل الظهور بمفردي على المسرح، فضلًا عن أن البعض يوجه انتقادات لوالدتي في بعض الأحيان، إذ شاهدوني بجانب راقصة ما، رغم أن والدتي ليست لها علاقة بشغلي إطلاقًا، فأنا أتضايق لأجلها».