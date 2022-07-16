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أسعار السيارات المستعملة أقل من 90 ألف جنيه في السوق المصرية

كتب:

أحمد عبد اللطيف
12:35 م | السبت 16 يوليو 2022
سوق السيارات المستعملة- أرشيفية

سوق السيارات المستعملة- أرشيفية

شهدت سوق السيارات المستعملة حالة من الهدوء في البيع والشراء عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، ويُرجح أن السبب في ذلك هو أزمة التضخم العالمية في الأسعار نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية.

وقال عبدالله علي محمد عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في القاهرة الكبرى  في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات المستعملة شهدت استقرارًا في الفترة الماضية وذلك بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى امتحانات الثانوية العامة.

أسعار السيارات المستعملة أقل من 90 ألف جنيه 

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات أن السبب في حالة استقرار أسعار السيارات المستعملة بالسوق المصرية هو أزمة التضخم في أسعار السيارات الحديثة التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أسعار السيارات المستعملة أقل من 90 ألف جنيه.

كيا شوما 2000

متوسط سعر السيارة في السوق: 75 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 71 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 81 ألف جنيه. 

أوبل كورسا 2007 

متوسط سعر السيارة في السوق: 75 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 71 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 81 ألف جنيه. 

شيفروليه سبارك 2011

متوسط سعر السيارة في السوق: 75 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 73 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 76 ألف جنيه. 

شانجان بيني 2013 

متوسط سعر السيارة في السوق: 75 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 71 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 79 ألف جنيه. 

ميتسوبيشي لانسر 1998

متوسط سعر السيارة في السوق: 76 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 68 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 86 ألف جنيه. 

أوبل أسترا 2001

متوسط سعر السيارة في السوق: 76 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 71 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 81 ألف جنيه. 

دايو لانوس 2004

متوسط سعر السيارة في السوق: 76 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 71 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 82 ألف جنيه. 

بروتون واجا 2005

متوسط سعر السيارة في السوق: 76 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 67 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 81 ألف جنيه. 

شيفروليه أفيو 2005

متوسط سعر السيارة في السوق: 76 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 71 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 85 ألف جنيه. 

هوندا سيفك 1993

متوسط سعر السيارة في السوق: 77 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 71 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 86 ألف جنيه. 

دايو جوليت 1998  

متوسط سعر السيارة في السوق: 77 ألف جنيه.

أقل سعر في السوق: 76 ألف جنيه.

أعلى سعر في السوق: 79 ألف جنيه. 

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