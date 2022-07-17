توزيع درجات مادة التفاضل والتكامل 2022 للثانوية العامة

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2022، عبر مؤشر البحث جوجل، عن توزيع درجات التفاضل والتكامل 2022 لشعبة علمي رياضة، الذي أداه الطلاب اليوم باللجان الامتحانية، وفقًا للجدول المعلن مسبقًا من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، الامتحان في الساعة التاسعة صباحًا واستمر لمدة ساعتين ورقيًا بنظام البابل شيت، وسط إجراءات احترازية ووقائية صارمة لحماية الطلاب والمشاركين في الامتحان من فيروس كورونا المستجد.

توزيع درجات مادة التفاضل والتكامل 2022

وترصد «الوطن» توزيع درجات مادة التفاضل والتكامل 2022 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، وفقا لمواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، كما يلي:

- امتحان التفاضل والتكامل مكون من 25 سؤالًا.

- الدرجة النهائية الكبرى 30 درجة.

- الدرجة النهائية الصغرى 15 درجة.

- 20 سؤالا لكل سؤال درجة، و5 أسئلة لكل سؤال درجتين.

توزيع كتيبات المفاهيم التفاضل والتكامل

وأكد مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الغرفة بوزارة التربية والتعليم تواصلت مع جميع مسؤولي الغرف المحلية بالمحافظات، للتأكد من سير امتحانات التفاضل والتكامل والجيولوجيا والعلوم البيئة وعلم النفس والاجتماع الذي يؤديه الطلاب اليوم باللجان الامتحانية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات سارت خلال اليوم بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات تعوق صفو العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أنه تم الاطمئنان من وصول أوراق الأسئلة وكتيبات المفاهيم اللجان في موعدها وتوزيعها على الطلاب.

وأكد أنه تم ضبط الطلاب الغشاشين الذين قاموا بتصوير أوراق الأسئلة ونشرها على صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان، موضحًا أنه تم التحفظ على الأجهزة المستخدمة في التصوير، وسيتم تطبيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين.