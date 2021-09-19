مسكوا 4 وهرب 3.. أهالي قرية بالفيوم يضبطون تجار مخدرات ويسلموهم للشرطة

7 شباب قرروا الإتجار في المواد المخدرة بحثاً عن الثراء السريع، دون اكتراث لحياة الشباب الآخرين التي يتسببون في تدميرها، واتخذوا من قرية «فرقص» التابعة لمركز «طامية» بمحافظة الفيوم، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، دون أن يعلموا أنّ أهل القرية لن يتقبلوا فعل تلك الأمور الخارجة عن القانون، فأعدوا كمينا وأمسكوا بأربعة من تجار المخدرات خلال قيامهم ببيع المواد المخدرة لعددٍ من الشباب مستخدمين «توك توك»، بينما فر 3 شباب آخرين، فيما جرى تسليم الأربعة شباب المقبوض عليهم إلى مركز شرطة طامية وبحوزتهم المواد المخدرة.

بلاغ بتمكن الأهالي من ضبط 4 تجار مخدرات

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية «فرقص» بنطاق المركز، بتمكنهم بقيادة العمدة خاطر عبدالقوي، من ضبط 4 شباب كونوا فيما بينهم عصابة للإتجار في المواد المخدرة على عملائهم، بينما فر 3 آخرين هاربين.

جهود مكثفة لضبط باقي تجار المخدرات الهاربين

وأكدت مصادر أمنية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّه جرى فتح تحقيق موسع مع تجار المخدرات الأربعة المضبوطين لمعرفة شركائهم الهاربين ومكان اختبائهم لسرعة ضبطهم، والوصول إلى التجار الأكبر منهم حتى يتم القبض عليهم والقضاء على الإتجار بالمواد المخدرة تماماً.

تحديد هوية تجار المخدرات الهاربين تمهيداً لضبطهم

وأوضحت المصادر الأمنية، أنّه جرى تحديد تجار المخدرات الثلاثة الهاربين، وجار تتبعهم تمهيداً لضبطهم.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى تحريز المواد المخدرة المضبوطة، والتحفظ على الأموال المتحصل عليها من بيع المواد المخدرة والهواتف المحمولة المستخدمة في التواصل مع عملائهم، والتوك توك الذي يستخدموه في الانتقال من مكان لآخر لبيع المواد المخدرة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس الأربعة متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.