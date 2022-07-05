سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن سعر الحديد والأسمنت اليوم، بعد أن‎ شهدت أسعار مواد البناء انخفاضًا، خاصة بعد إعلان مصانع الحديد خفض الأسعار، التي جاءت عقب ارتفاعات متتالية تسببت في وصوله الى مستوى له في مارس الماضي، في حين انخفضت أسعار الأسمنت بشكل طفيف.

سعر طن الحديد والاسمنت

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على الإجابة على تساؤلات القراء التي يبحثون عنها في محركات البحث، نعرض فيما يلي سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية وفق المعلن من شعبة مواد البناء في الغرف التجارية.

سعر طن الحديد

ووفق المعلن فقد تراجع سعر طن الحديد في السوق المحلي في بداية شهر يوليو الجاري، نحو 500 جنيهًا في الطن بعد تراجع أسعار البلينت العالمي لأدني مستوى له منذ يناير الماضي، والتي جاءت كالآتي:

- حديد الجيوشي بلغ 17300 جنيه للطن.

- حديد الجارحي قيمته 17300 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين بسعر 17570 جنيهًا للطن.

- سجل حديد عز اليوم نحو 17670 جنيها للطن.

- شركة مصر ستيل اليوم 17450 جنيها للطن

- حديد السويس اليوم 17570 جنيهًا للطن.

- حديد بشاي اليوم 17500 جنيه للطن.

- سعر حديد المركبي اليوم 17550 جنيها للطن

سعر طن الاسمنت

أما سعر الأسمنت اليوم، فقد تراجع بشكل طفيف في السوق المحلي، وجاءت أسعاره كالآتي:

- الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري بني سويف» وصل سعره لنحو 1265 جنيهًا.

- مصر للأسمنت قنا «المسلة» وصل لنحو 1310 جنيهات.

- أسمنت حلوان بسعر 1370 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل بسعر 1350 جنيهًا.

- وسجل طن الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت «المسلح» سعر 1380 جنيهًا.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1350 جنيهًا.

- لافارج للأسمنت «المخصوص» سجل سعر الطن 1360 جنيها.

- العريش للأسمنت «العسكري» سجل سعر الطن 1275 جنيهًا.

- أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1390 جنيهًا.