أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 990 جنيها بمحلات الصاغة

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر مع اقتراب المعاملات العالمية من نهايتها، على الرغم من اضطراب سعر الأوقية في أسواق المال ما بين 1709 إلى 1715 دولارًا وفق بيان شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية الصادر منذ قليل.

وفيما يلي، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات التي يقدمها على مدار اليوم، أسعار الذهب اليوم في مصر مع اقتراب نهاية المعاملات في السوق العالمية ومحلات الصاغة، وجاءت على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

وبحسب بيان شعبة الذهب؛ فإن سعر الأوقية العالمية يتحرك على شاشات البورصة ما بين 1709 إلى 1715 دولارًا، وعلى الرغم من ذلك فأن أسعار الأعيرة المختلفة مستقرة في السوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويبحث الكثيرون عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة، حيث إنه الأكثر شعبية وتداولًا بين المصريين خاصة في محافظات الدلتا والصعيد، وشهد هذا العيار استقرارا اليوم ليسجل متوسط سعر الجرام نحو 990 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر الذهب الآن في مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر للأعيرة المختلفة، ما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24، وهو ما يباع في محلات الصاغة على شكل سبائك، ونادرًا ما يكون مشغولات ذهبية، 1132 جنيهًا، في محلات الصاغة.

أما عيار 18 وهو الأكثر انتشارًا في محافظات القاهرة الكبرى والمدن، حيث يتم تصنيع أشكال مختلفة ترضي جميع الأذواق، فيباع في المحلات بسعر 848.5 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 662 جنيهًا، وهو أحد الأعيرة الجديدة التي يتوقع طرحها في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، وهو الأرخص مقارنة بالأعيرة الأخرى.

أما سعر الجنيه الذهب، وصل إلى 7920 جنيهًا، وهو قطعة ثابتة وزنها 8 جرامات تقريبًا من عيار 21.

يذكر أن الأسعار التي أعلنت عنها شعبة الذهب، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، التي يتم تحديدها بمعرفة التاجر وحسب العيار ووزن المشغولات.