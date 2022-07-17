أول تعليق من شقيقة محمد عبد الرحمن على فقدانه النطق: «هنرد قانوني»

خرجت شيماء شقيقة الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ«توتا»؛ لترد على أخبار فقدان شقيقها النطق، بعد خروجه من عملية قلب مفتوح.

شقيقة محمد عبد الرحمن ترد على شائعات فقدانه النطق

وكتبت شيماء شقيقة الفنان محمد عبد الرحمن، عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلة: «ردًا على ما تردد من شائعات لا تمت للصحة بأي صلة، عن فقد النطق والكلام الكدب ده.. هيكون لينا رد عليهم قانونا إن شاء الله علشان يبطلوا كدب عمال على بطال الحمد لله محمد أخويا بيتماثل للشفاء بفضل الله والحالة الصحية الخاصة به في تقدم مستمر بفضل الله تعالى وبدعوات جمهوره الحبيب».

محمد عبد الرحمن يكشف تطورات حالته الصحية

وفي التصريح الأول لـ محمد عبد الرحمن عقب خروجه من العمليات، طمأن «توتا» جمهوره على حالته الصحية، قائلا إنه حالته الصحية تتحسن بشكل ملحوظ، خلال الأيام الماضية، مضيفا أنّ العملية التي خضع لها كانت خطيرة جدا وهي قلب مفتوح.

محمد عبد الرحمن يكشف تطورات حالته الصحية

وأكد أنّ حب الناس جعله في حالة من السعادة الكبيرة، وأنه يشكر كل من سأل عليه وحرص على الاطمئنان عليه، وأن سيقوم بالسلامة بسبب دعوات الجمهور.

وأضاف محمد عبدالرحمن، أنه لن يعود للعمل خلال هذه الفترة حتي يتحسن نهائيا.