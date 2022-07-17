لينك الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2022.. اتبع الخطوات

يبحث مستفيدو تكافل وكرامة أو من تقدموا للحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة عن لينك استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022، وذلك رغبة منهم في تقديم شكوى أو الاستعلام عن القبول في البرنامج، أو سبب الاستبعاد من برنامج الدعم النقدي.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك 4.1 مليون مستفيد من الدعم النقدي تكافل وكرامة، لافتة على الموقع الرسمى لها أنه تم تخصيص لينك للاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022، مشيرة إلى أن هناك العديد من الخطوات للاستعلام عن الدعم من خلال هذا اللينك تتمثل فيما يلي:

لينك الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

- أول خطوة هي قيام المستعلم عن تكافل وكرامة بالدخول على لينك للاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالضغط هنا.

- ثاني خطوات الاستعلام هي الضغط على زر «استعلام».

- ثالث خطوة لمستفيد تكافل وكرامة أو المتقدم للحصول على الدعم من خلال لينك للاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022، بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما في الجزء المخصص لذلك.

- تظهر النتيجة للمستعلم على الفور، ويمكنه من خلال الاستعلام عن الدعم النقدى التعرف على البيانات التالية:

- يمكنه معرفة المحافظة والإدارة الاجتماعية التابع لها الشخص المستعلم وكذلك الوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- يظهر اسم المواطن ورقم بطاقة الدعم النقدي سواء دعم تكافل أو دعم كرامة وذلك للمستعلم.

- يظهر للمستعلم حالة بطاقة الدعم النقدي سواء كان «تجميد، سار، إيقاف».

- يدخل الشخص المتضرر على الموقع وتقديم شكواه بالرقم القومي، ثم الضغط على «تسجيل شكوى»، كما يمكن للمستعلم تحديد نوع الشكوى، ثم كتابة عنوان الإقامة بشكل تفصيلي.

- يظهر للمستعلم على الموقع بشكل تلقائي في حالة إذا كان المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج.