ضبط 6 حالات غش بامتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس للثانوية العامة 2022

كشف مصدر مسؤول في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، عن أنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني، ضبط 6 حالات غش بامتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئة لشعبة علمي علوم، والتفاضل والتكامل شعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع شعبة أدبي حتى الآن.

التحفظ على الهواتف المستخدمة لتصوير أسئلة الامتحان

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه جرى التحفظ على الهواتف المستخدمة لتصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي، بعد الوقت الأصلي للامتحانات.

العقوبات القانونية للطلاب المضبوطين

وأشار المصدر، إلى أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين وفقا لقانون مكافحة الإخلال بـ الامتحانات، الذي ينص على أن «يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه والحرمان من الامتحان».