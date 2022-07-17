طالبة تصور وتنشر أسئلة الجيولوجيا باسمها ولجنتها وإدارتها.. «بلغت عن نفسها»

بيانات تفصيلية قدّمتها طالبة في الثانوية العامة عن نفسها، بعد أن صوّرت ورقة أسئلة امتحان مادة الجيولوجيا الذي يؤديه الطلاب الآن داخل اللجان، ونشرتها عبر صفحات الغش على موقع تليجرام، تضمّنت معلوماتها الشخصية، ومنها «الاسم، الإدارة التعليمية، والمحافظة».

ضبط الطلاب مصوري الأسئلة

وقال مصدر مسؤول في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، إنّ الغرفة ترصد الأوراق المتداولة لـ امتحان الجيولوجيا للشعبة العلمية، وبعد التحقق منها والتأكد من صحتها، جرى ضبط الطلاب مصوري الامتحان ونشره عبر صفحات الغش.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه جرى ضبط الأجهزة المستخدمة مع الطلاب لتصوير ورق الأسئلة ونشرها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب وفقا لقانون مكافحة الغش.

عقوبة الطلاب الغشاشين بامتحانات الثانوية العامة

وأشار المصدر، إلى أنّ عقوبة التصوير وترويج الأسئلة تصل إلى الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان، وفقا لقانون الإخلال بالامتحانات لسنة 2020، مؤكدا أنّه لا تهاون مع الطلاب الغشاشين.

وأكد المصدر، أنّ الغرفة المركزية تواصلت قبل بداية الامتحان مع مديري غرف العمليات المحلية بجميع المحافظات، للتأكد من وصول أوراق الأسئلة في موعدها المحدد، وسير الامتحانات بانتظام وعدم وجود أي عوائق تعوق العملية الامتحانية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة «علمي علوم» اليوم، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة «علمي رياضة»، الامتحان في مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل».

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، ويؤدي طلاب الثانوية العامة «مكفوفين» الامتحان في مادة التاريخ «ورقة ثانية»، ويؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس «المتفوقين STEM» الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم «الفيزياء».