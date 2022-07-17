الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد.. اعرف طريقة تفعيله 

يوفر الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، آلية مميكنة للخدمة الذاتية للطلبة والمعلمين؛ لإصدار البريد المدرسي والإستفادة من تطبيقات «Office365» المختلفة المتاحة لوزارة التربية والتعليم، فبالنسبة للمعلمين يمكنهم تحميل جدول جلسات البث المباشر عبر برنامج «Microsoft Teams»؛ للتوعية بشأن تفعيل الحساب الموحد للمعلمين، وتحديث معلوماتهم بأحدث مستجدات تطبيقات «أوفيس 365».

ويدعم الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد التحول السريع، من خلال الحصول على الاستراتيجيات والموارد والتقنيات التي تساعد على إنشاء فصول دراسية عبر الإنترنت بسرعة، بما يتيح للطلاب والمدرسين وهيئة التدريس لإيجاد سبل جديدة للتواصل والتعلم، فضلاً عن تقديم خدمة مجانية للمدارس تجمع بين الاجتماعات وجهاً لوجه والواجبات والمحادثات في مركز واحد، بحسب ما ذكرته وزارة التربية والتعليم والتعليم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

طرق استخدام الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

- الدخول على رابط الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد.

- اختيار حساب الطالب أو المعلم.

- كتابة الرقم القومي في حالة أقل من 16 عاما يرجى استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة.

- كتابة كود الطالب.

- التحقق من البيانات.

س و ج عن خدمات الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

ما فئات الطلاب المستهدفة للاستفادة من خدمات الموقع؟

جميع طلاب المدارس الحكومية والخاصة بداية من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي، وطلاب المرحلة الإعدادية، وطلاب المرحلة الثانوية العامة، وطلاب التعليم الفني، وأعضاء هيئة التعليم.

ما الرقم التعريفي للطالب وكيفية الحصول عليه؟

هو كود الطالب على قاعدة البيانات المركزية للطلاب، ويمكن للطالب الحصول عليه من المدرسة.

هل يمكن للطلاب غير المصريين الاستفادة من الخدمة المقدمة من الموقع؟

سيتم لاحقا إتاحة آلية لهم للاستفادة بهذه الخدمة من خلال الإدارات التعليمية التابعين لها.

ما الإجراءات اللازمة في حالة وجود خطأ بالبيانات المسجلة للطالب على الموقع؟

الرجوع إلى المدرسة لإجراء التعديلات اللازمة على السجل الإلكتروني للطالب.

ماذا يفعل الطالب في حالة عدم وجود بيانات له على الموقع عند محاولة الدخول؟

مراجعة تسجيل وتحديث بيانات الطالب بالمدرسة على قاعدة البيانات والتأكد من تسجيل الدخول بكود الطالب والرقم القومى الصحيحين.