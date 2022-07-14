«التعليم»: ضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير امتحاني الفيزياء والتاريخ ونشرهما على «تليجرام»

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير أسئلة امتحان الفيزياء للشعبة العلمية «علوم ورياضة» وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية للثانوية العامة، ونشرها عبر جروبات الغش عبر «تليجرام»، وذلك بعد دقائق من بدء الامتحان.

تحديد هوية الطلاب مصوري أسئلة الفيزياء والتاريخ

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه تم تحديد هوية الطلاب الغشاشين من خلال الباركود السري الموجود على البابل شيت، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق العقوبات وفقا لقانون مكافحة الغش والذي تصل فيه العقوبة على الطلاب إلى الحبس والغرامة.