مصرع ربة منزل وإصابة 4 أخرين في حوادث طرق بالمنيا

لقيت ربة منزل مصرعها، في حادث إنقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بمركز مطاي، وأصيب 4 أشخاص آخرين في حادثي تصادم بالمنيا، بالمنيا الجديدة، صباح اليوم الأحد.

انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بطريق الصعيد الزراعي أمام مركز مطاي، مما تسبب في مصرع «ربة منزل» غرقا حيث تم انتشال جثتها.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا ثانيا بتصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص، أمام إدارة المرور بالمنيا الجديدة، مما تسبب في إصابة 4 أشخاص.

نقل الجثة لمشرحة مغاغة تحت تصرف النيابة

تم نقل جثمان ربة المنزل إلى مشرحة مستشفى مغاغة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين للمنيا العام لتلقي العلاج، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط شخص من عقار تحت الإنشاء، ووفاته بمنطقة حديقة 25 يناير بمنطقة أبو فليو بمدخل قرى شرق النيل المؤدي إلي مدينة المنيا الجديدة.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين أنه أثناء قيام «سعيد.ر»، عامل، بناء في أحد العقارات تحت الإنشاء بشارع حديقة 25 يناير بمنطقة أبو فليو، بعمله بأحد العقارات انزلقت قدمة وأختل توازنه مما أدى لسقوطه من منور الطابق السابع على الأرض ووفاته في الحال إثر إصابته بنزيف وكسور وإرتجاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.