فتح التحويلات لمعهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا.. اعرف الشروط

أعلن معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا فتح باب التحويلات له، وفقاً لعدد من الشروط التي تتعلق بالطالب المحول، وما إذ كان وافدا من جهات هندسية أو غير هندسية، حيث أن كل منهما لها متطلبات محددة.

التحويل من جهات هندسية

وبحسب ما أعلنه معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا، فإن شروط التحويل من جهات هندسية تتمثل في أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة علمي رياضة، أو ما يعادلها من شهادات الدول العربية أو الأزهرية، وأن يكون ناجحا في الجهة الراغب في التحويل منها، وأن يكون الطالب مستوف للحد الأدنى للقبول بالمعهد الراغب التحويل إليه عام الحصول على شهادة الثانوية العامة، أو أن يكون حاصلاً على تقدير «جيد» أو معدل تراكمي GPA 2.3.

وأشار المعهد، إلى أن آخر فرصة للتحويل هي بعد نجاح الطالب في الفرقة الأولى في الجهة الراغب فى التحويل منها.

المستندات المطلوبة للتحويل من جهات هندسية

1. بيان تقديرات و درجات مختوم بختم نسر.

2. بيان حالة مختوم بختم نسر.

3. المحتوى العلمي مختوم في كل صفحة من الجهة الذي سيتم التحويل منها.

4. صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة.

5. شهادة الميلاد (كمبيوتر).

6. سداد رسوم التحويل + رسوم المقاصة العلمية المقررة من وزارة التعليم العالي.

تحويل من جهات غير هندسية

وأوضح المعهد أن التحويل إليه من جهات غير هندسية تتم من خلال عدة شروط، منها أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة (علمي رياضة)، أو ما يعادلها من شهادات الدول العربية أو الثانوية الأزهرية، وأن يكون ناجحا في الجهة الراغب في التحويل منها، وأن يستوفي الحد الأدنى للقبول بالمعهد عام حصوله على شهادة الثانوية العامة.

وأكد المعهد، أن الراغبين في التحويل للمعهد عليهم تقديم المستندات المطلوبة في مقر المعهد بسموحة، حيث أن مواعيد العمل يومياً من الساعة 9 حتى الساعة 2 ما عدا يوم الجمعة.

المستندات المطلوبة للتحويل من جهات غير هندسية

1. بيان حالة مختوم بختم نسر.

2. صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة.

3. شهادة الميلاد (كمبيوتر).

4. سداد رسوم التحويل المقررة من وزارة التعليم العالي.