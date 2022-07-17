تكريم الفنان محمد صبحي بمهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي «صور»

كرمت إدارة مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي الفنان الكبير محمد صبحي خلال حفل افتتاح الدورة الأولى، دورة الراحل محمود نسيم، بالمسرح الكبير في ديوان عام محافظة الدقهلية، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور أيمن الشيوي رئيس المهرجان، والنائب أحمد سلام الشرقاوي الرئيس التنفيذي، والمخرج أحمد عبد الجليل مدير المهرجان.

قدم حفل افتتاح مهرجان المنصورة الفنان عمرو رمزي، وهو من أبناء محافظة الدقهلية والذي رحب بالحضور ثم طالبهم بمشاهدة فيلم وثائقي عن المنصورة وتاريخها العريق، وأهم المشاهير الذين نشأوا علي أرضها.

وقال المحافظ في كلمته: «نرسل باسم شعب الدقهلية رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير المناخ المناسب لإعادة الفن الراقي الي المسرح ودعمه الكامل لإحياء التراث المصري وإعادة الثقافة ودعمها في كافة ربوع مصر».

تكريم محمد صبحي فى مهرجان المنصورة

وأضاف المحافظ: إذا تكلمنا عن المسرح في مصر وعن القيم والأخلاق والفن فإننا نتكلم عن الفنان محمد صبحي الذي تربي علي يديه اجيال كثيرة تعلموا من فنه الأخلاق والرقي وأصبح رمزاً للمسرح سيسطر التاريخ اسمه بحروف من نور في سجل الفن والإبداع والرقي والتحضر، ومحافظة الدقهلية محافظة عريقة أنجبت لمصر وللعالم أعلام في شتي المجالات الفنية والأدبية والدينية والثقافية والعلوم والطب مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي، والشيخ جاد الحق، والشيخ نصر الدين طوبار والنقشبندي، وسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وغيرهم الكثير من أعلام الدقهلية».

وأكد المحافظ أنّ الوجه الحقيقي لعروس النيل مدينة المنصورة هو الفن والإبداع والثقافة والعلوم حتى أصبحت عاصمة مصر الطبية يتباهى بها الجميع، ويأتي إليها وفود من كل فج عميق؛ لتلقي العلاج بمراكزها الطبية المتميزة.

كلمة محمد صبحي في المهرجان

وقال الفنان محمد صبحي قبل تكريمه: «سعادتي كبيرة لوجودي على أرض العلماء والأدباء والمبدعين الذين أناروا العالم بعلمهم وفنهم، وأصبحوا أعلاما في سماء مصر، وسيظل التاريخ يذكرهم، والصحوة الفنية في مدينة المنصورة هي الخطوة الأولي ناحية التنمية المستدامة في الإنسان لأن الاستثمار في البشر هو المكسب الحقيقي وهو الامل الوحيد نحو الرقي والتحضر».

كما أشار الفنان محمد صبحي إلى أن الفن والثقافة والإعلام والتعليم هما طاقة الأمل والنور لإخراج جيل مثقف وواعي لديه ذوق رفيع لديه ثقافة لديه علم لديه انتماء، كما أن الفن والثقافة معول للبناء أو الهدم ولا بد من استخدامهم الاستخدام الصحيح لبناء جيل مثقف ومتحضر ينمو بداخله حب الوطن ويقدر تراب هذا الوطن ويحافظ على مقدراته وعلى أمنه.