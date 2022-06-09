كيف تثبت ملكيتك لخط الهاتف بعد مد مهلة تسجيل الخطوط في بطاقات التموين؟

منذ ساعات أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد مهلة تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر، إذ كان مقررًا لها أن تنتهي في نهاية شهر يونيو، ولكن تيسيرًا على الناس ومن إجل أعطائهم الفرصة لسرعة التسجيل حتى لا تتوقف بطاقاتهم التموينية، جرى مد المهلة إلى نهاية يوليو.

وهناك بعض الأشخاص الذين لم يسجلوا خط هاتف باسمهم ويستخدمونه منذ فترة، لذا يتساءلون عن كيفية إثبات ملكية الخط المحمول، وفقًا لما ذكرته إحدى شركات الاتصالات الشهيرة عبر تطبيقها الإلكتروني.

كيفية إثبات ملكية الخط المحمول

لا بُد من توافر الشريحة الأصلية للخط، وأصل بطاقة الرقم القومي، بشرط أن تكون سارية وسليمة.

يجب عليك معرفة قيمة وتاريخ 3 كروت شحن خلال فترة أكثر من 30 يومًا، وتوضيحهم لموظف خدمة العملاء عند الذهاب إلى أحد الفروع.

كما يجب عليك أن تكون على دراية بأرقام تحويل رصيد من وإلى الخط منذ أكثر من 30 يومًا.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد مهلة تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر حتى يوم 31 يوليو المقبل، بدلًا من 30 يونيو الجاري، كما أوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، أن تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية جاء من أجل ‏استكمال لقواعد بيانات بطاقات الدعم.

خطوات تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر:

- الدخول عبر موقع دعم مصر من خلال الضغط هنا.

- وبعد الدخول على الموقع يتم إدخال رقم البطاقة التموينية في الخانة المخصصة لذلك.

- سوف تظهر لك البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية، عندها أدخل رقم هاتف صاحب البطاقة التموينية في الخانة المخصصة لذلك أيضًا.

- انقر على خيار تسجيل، وبعدها سوق تتلقى رسالة تفيد بأنه تم التسجيل، ويجري مراجعة بيانات رقم الهاتف.