تعرف على تخصصات الجامعات الأهلية.. متاحة لطلاب الدبلومات الفنية

أعلنت الجامعات الأهلية الجديدة «العلمين والجلالة والمنصورة والملك سلمان»، استعداداتها لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بها للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها؛ وفقًا للضوابط التي حددها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك فتح باب التسجيل لأول مرة لطلاب الدبلومات الفنية والدبلومات الفنية المتقدمة والمتوسطة التقدم لبعض برامج الجامعات الأهلية طبقًا لقواعد قبول حاملي الدبلومات بالجامعات المصرية.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، الفئات المحدد لها الالتحاق بالجامعات الأهلية، المتمثلة في الآتي:

1- خريجو الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة لها داخل وخارج مصر.

2- خريجو المدارس الثانوية الأزهرية.

3- خريجو مدارس المتفوقين المعروفة باسم

STEM. 4

5 - خريجو بعض الدبلومات مثل:التمريض، والسياحة، والصناعات التكنولوجية، والزراعة.

تخصصات الجامعات الأهلية في مصر

أولًا:جامعة الملك سلمان الدولية:

1- كلية الهندسة المعمارية.

2- كلية علوم الحاسوب.

3- كلية الطب.

4- كلية طب الأسنان.

5- كلية اللغات والترجمة.

6- كلية العلوم الإدارية.

ثانيًا: جامعة العلمين الجديد

1ـ كلية الإدارة الأعمال.

2ـ كلية القانون الدولي.

3ـ كلية الفنون والتصميم.

4ـ كلية هندسة الحاسب.

5ـ كلية طب الأسنان.

6ـ كلية علوم الصيدلة.

7ـ كلية العلوم الاجتماعية.

ثالثًا: جامعة الجلالة الأهلية

1ـ كلية الطب.

2ـ كلية التمريض.

3ـ كلية الإعلام.

4ـ كلية الفنون.

5ـ كلية علوم الحاسب.

6ـ كلية الهندسة المعمارية.

7ـ كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية.

رابعًا:جامعة المنصورة الجديدة:

1ـ كلية الطب.

2ـ كلية طب الأسنان.

3ـ كلية علوم الصيدلة.

4ـ كلية الأعمال الإدارية.

5ـ كلية الهندسة المعمارية.

6ـ كلية الدراسات القانونية الدولية.

7ـ كلية العلوم وهندسة الحاسب.