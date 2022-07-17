عبد الحميد شعيرة: تقديم الجامعات الأهلية متاح لطلاب الثانوية العامة 2022

أكد الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة و المنصورة و العلمين و الملك سلمان»، رئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن تقيدم الجامعات الأهلية 2022 مستمر حتى الآن لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

وأوضح أنه لم يتم تحديد موعد غلق باب التقديم حتى الآن، منوها بأن التقديم لإجراء اختبارات القبول للالتحاق بمختلف الكليات متاح لطلاب الثانوية العامة 2022 وما يعادلها من شهادات وكذلك الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العام الماضي.

تقديم الجامعات الأهلية 2022

وأضاف منسق الجامعات الأهلية الجديدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد من سجلوا للالتحاق منذ فتح باب تقديم الجامعات الأهلية 2022 بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والثانوية العامة 2022 وصل إلى 8 آلاف طالب وطالبة حتى الآن، وأن الأعداد المقرر لها إجراء اختبارات القبول يوم الأربعاء المقبل ستكون 1500 طالب وطالبة من أصحاب الشهادات المعادلة و شهادات الثانوية العامة 2021، على أن تجرى اختبارات الطلاب الحاصلين للثانوية العامة 2022 يوم 27 من الشهر الجاري.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وأكد منسق الجامعات الأهلية الجديدة، أن الجامعات الأربعة أنهت كافة استعداداتها لتنسيق القبول للعام الجديد وفقاً للقواعد والضوابط التي حددها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية ضد كورونا، لافتا إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة مجهزة بأحدث الإمكانيات المادية والبشرية التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً و دولياً، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وتحقق طموحات الدولة الجديدة.