القوات الأوكرانية تعلن مقتل 47 جنديا روسيا جنوبي البلاد

أعلنت القوات الأوكرانية، مقتل 47 جنديا روسيا، إضافة إلى تدمير كمية كبيرة من المعدات العسكرية، بينها 8 مدافع هاوتزر جنوبي أوكرانيا، فيما أصاب صاروخ روسي هدفا مدنيًا في مدينة «أوديسا» الواقعة على ساحل «البحر الأسود»، ما أدى إلى اندلاع حريق في المدينة.

أوكرانيا: أكثر من 23300 جريمة ارتكبها الجيش الروسي

وفي سياق متصل، سجلت السلطات الأوكرانية أكثر من 23300 جريمة ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقالت الدائرة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني على «تليجرام»، إن المشتبه بهم في القضايا الرئيسية للحرب الروسية على أوكرانيا، هم 624 ممثلاً للقيادة العسكرية السياسية لروسيا، بما في ذلك الوزراء والمشرّعين والقيادة العسكرية ومسؤولين آخرين ورؤساء وكالات إنفاذ القانون.

نشوب حرائق جراء قصف أوكراني على قرية تيتكينو

بدوره، قال حاكم «مقاطعة كورسك» الروسية رومان ستاروفويت، إن القوات الأوكرانية قصفت قرية «تيتكينو»، مشيرا على «تليجرام»، إلى تسجيل نشوب حرائق.

وأعلن ستاروفويت، أمس، أن قوات كييف قصفت قرية «درونوفكا»، دون وقوع إصابات. وقالت قوات جمهورية «دونيتسك» الشعبية، إن قوات كييف قصفت صباح اليوم السبت:«دونيتسك-جورلوفكا-جولموفسكي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واتهمت ألبانيا وبولندا، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشكلٍ غير رسمي؛ لبحث مشكلة المواقع الثقافية في أوكرانيا، «موسكو» بتدمير قيم ثقافية أوكرانية، فيما أشارمستشار البعثة الروسية الدائمة بالأمم المتحدة، سيرجي ليونيدشينكو، إلى أن «وارسو»، هدمت نصبا للجنود السوفييت، كان فوق قبر أحد أقاربه يدعى «نيكولاي باربوكوف».

ووصف ليونيدشينكو، السياسة البولندية بالتجديف وبـ الجريمة ضد الحقيقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أعرب السناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، راند بول، في مقالة لمجلة «أمريكان كونسرفاتيف»، عن اعتقاده بأنه لن يتم قبول جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة التي لا تزال خارج حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في التكتل العسكري.