«معمل المناخ» يكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة: لا تخافوا ولكن احذروا

قال الدكتور شاكر أبوالمعاطي، رئيس قسم الأرصاد الجوية في المعمل المركزي للمناخ بوزارة الزراعة، إنّه بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الحالي، تتعرض البلاد لارتفاع في درجة الحرارة، تزيد وطأتها الرطوبة النسبية المرتفعه على أنحاء البلاد كافة، ما يزيد الشعور بالحرارة.

وأوضح أبوالمعاطي، لـ«الوطن»، أنّ ارتفاع الحرارة الشديدة والرطوبة، هما السمة الرئيسية لفصل الصيف وذروته التي تستمر حتى شهر أغسطس المقبل، لكن لا يمكن التأكد من حالة الطقس إلا في حدود 7 أيام فقط، والحرارة ستكون على هيئة موجات.

شمس ساطعة طوال اليوم

وأضاف رئيس قسم الأرصاد الجوية في المعمل المركزي للمناخ بوزارة الزراعة، أنّ الشمس ستكون ساطعة ومُمتدة طوال اليوم من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، وتبلغ ذروتها من العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا أو بعد ذلك بقليل، وبالتالي ستكون الحرارة مرتفعة طوال اليوم خاصة مع انعدام السحب.

وأكد أنّه لا داعٍ للذعر والخوف من البيانات الإعلامية التي تطلق بين الحين والآخر وتحذّر من تقلبات الطقس، لكن الحذر من التعرض المباشر للشمس، خاصة بالنسبة للعمال الزراعيين، فلا يجب أن يعملوا طوال اليوم وهم معرضون لحرارة الشمس ويمكنهم العمل في فترات متقطعة في الصباح والمساء، كما يجب الحرص على تناول كميات كبيرة من المياه والخضروات والفاكهة التي تساعد على ضمان رطوبة الجسم، وعلى كبار السن والأطفال عدم الخروج خلال فترات الظهيرة إلا للضرورة.

تقريب فترات الري ورش أشجار الفاكهة والخضر بالمركبات

وفيما يتعلق بالزراعات، أوضح أنّه يجب تقريب فترات الري، ورش أشجار الفاكهة والخضر بالمركبات التي تساعد على حمايتها من أشعة الشمس، وعدم رش المبيدات خلال أوقات الظهيرة، وعدم رش الاسمدة الأزوتية، أما عنابر الدواجن فيجب تهويتها بشكل جيد وتوفير مياه مبردة للقطعان في عنابرها، والمواشي يجب وضعها في أماكن بعيدة عن الشمس.