هيئة الأرصاد الجوية تكشف توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

يهتم الناس دائما بحالة الجو وهو ما تحرص هيئة الأرصاد الجوية على تقديمه للموطنين، حيث تنشر بيانات تفصيلية حول ذلك، كما أصدرت الهيئة توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس الأيام المقبلة سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة؛ مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، ويكون هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة الأحد 17 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

درجات الحرارة الاثنين 18 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.

درجات الحرارة الثلاثاء 19 يوليو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 35.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.