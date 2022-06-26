الإحصاء: ارتفاع قيمة صادرات مصر لدول مجموعة السبع لـ64.9% خلال 2021

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى؛ لتسجل 9.8 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 6 مليارات دولار خلال عام 2020، بزيادة بلغت 3.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 64.9%.

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى استيراداً من مصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.8 مليار دولار، يليها أمريكا 2.5 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثـم فرنسا 1.1 مليار دولار، ثـم ألمانيا 848.2 مليون دولار، ثم كندا 825.9 مليون دولار، وأخيراً اليابان 549.8 مليون دولار.

ارتفاع قيمة الواردات المصرية لـ17.7 مليار دولار

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتصل إلى 17.7 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 16.4 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 1.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 7.8%.

وتصدرت أمريكا قائمة أعلى دول مجمـوعة السبع الصناعية الكبرى تصديراً لمصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.1 مليار دولار، يليها ألمانيا 4 مليارات دولار ، ثم إيطاليا 3 مليارات دولار، ثم فرنسا 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار ، ثم اليابان 935.9 مليون دولار، وأخيراً كندا 296.1 مليون دولار.

27.5 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر و«مجموعة السبع»

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى 27.5 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 22.4 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 5.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 23%.

وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتسجل 2.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2%.

وتصدرت أمريكا قائمة أعلى دول مجمـوعة السبع الصناعية الكبرى في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020 / 2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 1.4 مليار دولار، يليها المملكة المتحدة 687.5 مليون دولار، ثم ألمانيا 130.7 مليون دولار، ثم فرنسا 126.1 مليون دولار، ثم كندا 115.6 مليون دولار ، ثم إيطاليا 95.2 مليون دولار، وأخيراً اليابان 7.1 مليون دولار.

وسجلت قيمة استثمارات دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى بمصر 19.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 15.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بزيادة قدرها 4.2 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 27.3 %.

المملكة المتحدة الأعلى استثمارا في مصر عام 2021

واحتـلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قائمة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2020 /2021؛ حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 9.8 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 9.2 مليار دولار، ثم فرنسا 351.4 مليون دولار، ثم إيطاليا 277.7 مليون دولار، ثم ألمانيا 239.6 مليون دولار، ثم اليابان 48.5 مليون دولار، وأخيراً كندا 19.3 مليون دولار.

وبلغ عـدد المصريين الموجودين في دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى طبقا لتقديرات البعثة 3.9 مليون مصري.