اليوم.. أولى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدي بتهمة دهس 4 أشخاص

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، بعد قليل، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدي، على خلفية اتهامه بدهس 4 أشخاص بمدينة الشيخ زايد.

إخلاء سبيل مصطفى هريدي بكفالة مالية

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بإخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه في تصادم بـ4 شباب بمنطقة الشيخ زايد.

بداية الواقعة

بداية الواقعة، كانت بورود بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بوقوع حادث مروري بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، وأسفر عن إصابة عدد 4 أشخاص، وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلومات تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي، وتمّ ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

التقرير الطبي

وجاء في التقرير الطبي الخاص بالمصابين، أنهم «عبد الله محمد بكسر في الجمجمة»، «عبد الله سيد بكسر في الفقرة الثالثة والرابعة القطانية»، «بلال ماهر كسر في الحوض»، «باسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش في الجسم»، بينما أصيب الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه، والتي على إثرها دخل لغرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة، ولكن كانت حالته مستقرة، وتمّ التحقيق معه من قبل النيابة العامة.

الاستماع لأقوال المجني عليهم

واستمعت النيابة العامة، أيضا لأقوال المجني عليهم والمصابين في الحادث، الذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي تفاجأوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف، حينما كانوا يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير.