تعليم البحيرة: غياب 444 طالبا عن امتحانات الثانوية العامة اليوم

أشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن إجمالي أعداد طلبة وطالبات الشعبة العلمية «علمي علوم» الذين تقدموا لأداء امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية اليوم بلغ 20820 طالب وطالبة حضر منهم الامتحان 20478 بنسبة بلغت 98.4%، مشيراً إلى تغيب 342 طالب وطالبة عن أداء امتحان اليوم.

غياب 42 طالبا بشعبة علمي رياضة

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن نسبة حضور طلبة وطالبات القسم العلمي «رياضة» الذين أدوا امتحان مادة التفاضل والتكامل 98.8%، حيث تغيب 42 طالب وطالبة من إجمالي 2273 متقدم

غياب 60 طالبا بالشعبة الأدبية

وذكر الديب أن نسبة حضور طلبة وطالبات القسم الادبى الذين تقدموا لأداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع99.3% حيث تغيب 60 طالب وطالبة من إجمالي8924 متقدم وذلك داخل 109 لجنة موزعة على 17 اداره تعليمية بنطاق المحافظة.

فرحة عقب امتحان الجيولوجيا

كان طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية بمحافظة البحيرة عبروا اليوم عن فرحتهم عقب الانتهاء من أداء امتحان الجيولوجيا، مشيرين أنه جاء في مستوي الطالب المتوسط.

وشهد محيط مدارس محافظة البحيرة اليوم إجراءات أمنية مشددة، كما أشار وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير المناخ الملائم لأداء الطلاب الامتحانات المقررة.

وأشار طلاب الشعبة الأدبية اليوم بمحافظة البحيرة إلي سهولة امتحان الفلسفة وعلم النفس، مضيفين أن الامتحان تضمن العديد من الأسئلة المتوقعة.

وذكر الطلاب أن أسئلة امتحان الفلسفة جاءت من المتوقع كما أن امتحان هذا العام يعد ابسط من امتحان العام ماضي على حد قول الطلاب.