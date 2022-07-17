إلغاء حبس مرتضى منصور في الدعوى المقامة ضده من الخطيب.. والاكفتاء بالغرامة

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، بإلغاء تنفيذ عقوبة حبس رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، لمدة سنة، بموجب الدعوى رقم 83 سنة 2022 المقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والتي سبق أن قضت فيها المحكمة بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

واكتفت المحكمة الاقتصادية في حكمها اليوم بالغرامة المقررة ضد مرتضى منصور.

حجز استئناف مرتضي منصور على حبسه

وفي الدعوى المقامة ضده أيضا من رئيس النادي الأهلي وحملت رقم 45 لسنة 22، كانت المحكمة الاقتصادية قد حجزت الاستئناف المقدم من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه لمدة سنة، إلى جلسة 21 يونيو الماضي.

وعاقبت المحكمة الاقتصادية، في وقت سابق، رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بالسجن لمدة عام مع الشغل، وتغريمه بمبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، وكفالة مساوية لنفس المبلغ، وذلك في الدعوتين المقامتين ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي اتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

براءة مرتضى منصور

وفي يوم 26 سبتمبر من العام الماضي، كانت المحكمة الاقتصادية قد قضت في أولى الدعاوى التي تقدم بها رئيس النادي الأهلي وحملت رقم 1451 لسنة 2021، ضد مرتضى منصور، ببراءة الأخير، الذي كان يواجه فيها تهمة السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دعوى سب وقذف

وأيدت محكمة مستأنف الاقتصادية، براءة مرتضى منصور في 6 شهر أبريل الماضي، من دعوى السب والقذف والمقامة ضده من محمود الخطيب.